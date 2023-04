Drogba e o Chelsea: "Não reconheço o meu clube, faltam líderes carismáticos"

Antigo avançado falou de um clube blue "sem líderes carismáticos" e que precisa de "jogadores que assumam as suas responsabilidades"

A viver uma época doméstica de pesadelo, o Chelsea também não foi muito feliz na Champions, ao ser eliminado pelo Real Madrid, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Didider Drogba, um dos protagonistas de uma outra era em Stamford Bridge, já não conhece o clube que chegou a ser seu durante quase uma década.

"Não reconheço o meu clube. Não reconheço mesmo. Há um novo proprietário e uma nova visão. É inevitável compararmos com a era Roman Abramovich, onde também trouxeram muitos jogadores, mas as decisões foram inteligentes. Ganhámos títulos. Eram jogadores com uma certa experiência. A estratégia agora é diferente, aposta-se em jogadores jovens. É difícil para um treinador gerir um balneário com mais de 30 jogadores", referiu, em declarações ao Canal Plus.

O avançado, que conquistou a Champions e uma série de títulos domésticos pelo Chelsea, diz o que falta ao clube londrino para voltar ao sucesso.

"Faltam líderes carismáticos. São precisos jogadores que assumam as suas responsabilidades e que tragam loucura ao estádio", explicou.