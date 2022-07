Drinkwater e o "calvário" vivido no Chelsea: "Desperdicei os cinco melhores anos da carreira"

Danny Drinkwater, médio de 32 anos, terminou uma ligação de cinco temporadas com o Chelsea.

Uma das figuras chave na conquista do Leicester na Premier League, em 2015/16, Danny Drinkwater, em longa entrevista concedida à "Sky Sports", falou sobre o seu "calvário" no Chelsea, onde chegou em 2017, assinando um contrato válido por cinco temporadas, não tendo as coisas corrido como esperava. Agora, diz-se "aliviado" pela etapa nos "blues" ter terminado.

"Sinto-me aliviado, porque é evidente que não foi uma situação boa nem para mim nem para o clube. Estou zangado com a forma como as coisas aconteceram e pela forma como fui tratado (...) Mas não posso culpar o clube. E até certo ponto, também não me posso culpar a mim. Podia ter feito mais, mas há muitos "ses". Não creio que a culpa seja de ninguém", começou por dizer, antes de recordar um episódio em 2018, no fim da janela de mercado, quando soube que não contava para o treinador Maurizio Sarri, após uma época em que disputou 22 jogos, tendo marcado um golo.

"Chegou à última hora de mercado e puxaram-me para o escritório, não era de todo esperado. "Não penses que vais estar nos nossos planos", disse Zola sobre os planos de Sarri. E eu fiquei tipo 'como?'". Eu disse: "Por que me estás a dizer isto uma hora antes de o mercado fechar? Preciso de tempo" e Sarri respondeu: 'Não, não, temos clubes no estrangeiro que podes ver...'. A minha reação foi: 'Não, eu tenho um filho pequeno, ele é a minha prioridade. Então decidi ficar até janeiro", recordou.

Quando questionado sobre se se sente como se tivesse desperdiçado os melhores cinco anos da sua carreira, Drinkwater admitiu: "Sim, sentes-te como se tivesses desperdiçado esses cinco anos. Se tivesses ficado em Leicester, se não te tivesses lesionado e se o clube te tratasse de forma diferente. Tudo são "ses". É 100 por cento frustrante."

Durante a ligação ao Chelsea, Drinkwater somou empréstimos a Burnley, Aston Vila, Kasimpasa e Reading, tendo neste último disputado 34 partidas, marcado um golo e feito uma assistência.