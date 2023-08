Draxler era o novo alvo da vaga de assaltos a jogadores do PSG

O Le Parisien revelou que sete homens foram detidos na noite de segunda-feira quando se preparavam para assaltar a casa do médio alemão, que foi emprestado ao Benfica na época passada.

Nos últimos anos, vários jogadores do PSG foram vítimas de assaltos nas suas residências em Paris - o último foi o guarda-redes Gianluigi Donnaruma - e ao que tudo indica, o próximo alvo era Julian Draxler, médio alemão que foi emprestado na época passada ao Benfica.

De acordo com o jornal Le Parisien, sete homens foram detidos na noite de segunda-feira quando se preparavam para assaltar a casa do jogador.

Numa primeira fase, a polícia abordou um Volkswagen Golf que tinha dois ocupantes e levantou suspeitas de andar a vigiar a residência do jogador. Na sequência da busca, foram encontradas luvas, balaclavas e laços de plástico, "equipamento no mínimo surpreendente em pleno verão".

Ao mesmo tempo, numa rua mais à frente, um Renault Clio com cinco homens no seu interior também foi parado pelas autoridades, depois de ter sido detetado pela equipa de segurança de Draxler. As buscas revelaram um equipamento semelhante, pelo que os sete indivíduos foram imediatamente detidos por conspiração criminosa.

Não foi detetado qualquer roubo ou sinais de arrombamento na casa do médio, com os suspeitos do crime a terem o interrogamento previsto para esta terça-feira.