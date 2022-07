Skocic readmitido selecionador do Irão, seis dias depois de ter sido despedido

Redação com Lusa

O técnico croata, de 53 anos, assumiu o comando do Irão em 2020, substituindo no cargo o belga Marc Wilmots, que em 2019 tinha ocupado o lugar do português Carlos Queiroz

O treinador croata Dragan Skocic foi hoje readmitido como selecionador do Irão, seis dias depois de ter sido despedido, após uma reunião da direção da Federação Iraniana de Futebol, anunciou este organismo.

"O encontro resultou na decisão de manter Skocic como treinador principal da seleção iraniana e vai continuar a ser assim. Ele tem contrato connosco até ao fim da Taça da Ásia de 2023", afirmou o porta-voz da FIF, Ehsan Osuli.

A mesma direção da FIF tinha votado pela demissão de Skocic em 11 de julho, na sequência de uma derrota num jogo de preparação com a Argélia, em junho, e de notícias que davam conta de mal-estar no seio do habitual grupo de trabalho.

"Pedimos que os jogadores da seleção, a comunicação social, antigos internacionais e toda a gente se una pelo objetivo comum de elevar o nome do Irão", apelou ainda Osuli.

Recorde-se que, depois da saída do polémico selecionador Dragan Skocic, a poucos meses do Mundial'2022, Mehdi Taremi falou sobre o momento que a seleção iraniana atravessa, deixando algumas críticas e recordando Carlos Queiroz, que esteve no comando técnico da seleção do Irão entre 2011 e 2019.

A seleção iraniana, pela qual atua o avançado portista Mehdi Taremi, vai disputar em dezembro o Mundial Catar'2022, integrada no grupo B, juntamente com as congéneres de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.