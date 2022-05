Onze títulos depois, Dybala confirma adeus à Juventus: "Será o último jogo"

Argentino, contratado ao Palermo em 2015, deixa o emblema de Turim ao fim de sete temporadas de ligação, com uma indelével marca na história dos bianconeri

Em final de contrato com a Juventus, Paulo Dybala, cuja saída havia sido anunciada pelo emblema da Serie A, confirmou, publicamente, que se vai despedir do clube italiano, na próxima segunda-feira, após a receção da Vechia Signora à Lázio.

"Vestir esta camisola junto com a braçadeira de capitão foi um dos maiores orgulhos da minha vida. Amanhã será a minha última partida com esta camisola, é difícil imaginar, será a despedida. Não será fácil, mas entrarei em campo com um sorriso e de cabeça erguida, sabendo que dei tudo", escreveu o avançado argentino.

Dybala, através de uma publicação no Instagram, feita para confirmar o adeus à Juventus, admitiu que chegou a pensar que iria renovar contrato com o clube, que o contratara, em 2015, ao Palermo. "Achei que ficaríamos juntos ainda mais anos, mas o destino separou-nos. Jamais esquecerei tudo o que me fizeram vivenciar, cada jogo, cada golo. Convosco eu cresci, aprendi, vivi e sonhei", referiu o dianteiro.

Em sete épocas de ligação à Juventus, Dybala, internacional pela Argentina, ergueu 11 troféus italianos (cinco campeonatos, quatro Taças e duas Supertaças) e apontou uns notáveis 115 golos em 291 jogos oficiais ao serviço da Vecchia Signora.

Dybala vai representar a Juventus, pela última vez, na receção à Lázio, em jogo agendado para esta segunda-feira e relativo à 37.ª jornada da Serie A 2021/2022.