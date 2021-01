Dortmund vence Wolfsburgo e isola-se no quarto lugar na Alemanha

O Dortmund subiu ao quarto lugar da Bundesliga após vencer o Wolfsburgo.

O Borussia Dortmund subiu este domingo ao quarto lugar da Liga alemã após vencer o Wolfsburgo, por enganadores 2-0, na 14.ª jornada na qual o Bayern Munique tem de vencer para manter a liderança.

Com o internacional português Raphaël Guerreiro no onze inicial, o Dortmund adiantou-se aos 66 minutos, pela cabeça do central suíço Manuel Akanji, deixado sozinho na área na sequência de um canto.

O desafio foi muito equilibrado e sobraram oportunidades para ambas as equipas atingirem um resultado mais volumoso, destacando-se uma na primeira parte na qual um remate do Wolfsburgo desviado por um defesa acabou no poste.

Quando os forasteiros ameaçavam o empate, forçando tudo na frente, o Dortmund sentenciou em contra-ataque solitário do jovem prodígio inglês Jadon Sancho (90+1), que apontou o primeiro golo neste campeonato.

O Dortmund soma agora 25 pontos, a seis do líder Leipzig, que deixará o comando caso o Bayern Munique, a um ponto (30), vença hoje o Mainz.

O Bayer Leverkusen, que no sábado perdeu por 2-1 em casa do Eintracht Frankfurt, de André Silva, é terceiro com 28. O Wolfsburgo partilha o quinto posto com o surpreendente Union Berlim, com 24 pontos.