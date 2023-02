Dortmund vence pela 10.ª vez e passa a líder provisório da Bundesliga

Conjunto de Raphael Guerreiro fica agora à espera do resultado do Bayer-Union Berlim, marcado para domingo.

O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, venceu este sábado por 1-0 em casa do Hoffenheim, somando o décimo triunfo consecutivo em todas as competições, o que lhe valeu a subida provisória à liderança da Bundesliga.

O único golo da partida, relativa à 22.ª jornada do campeonato alemão, foi apontado pelo criativo Julian Brandt, aos 43 minutos, após passe do capitão Marco Reus.

O conjunto aurinegro subiu desta forma ao topo da Bundesliga, com 46 pontos e fica à espera do resultado do Bayern-Union Berlim, marcado para domingo (16h30), para saber se o gigante bávaro (43) o vai igualar na liderança.