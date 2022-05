Dortmund vence lanterna-vermelha e garante vice-liderança da Bundesliga

Raphael Guerreiro jogou 68 minutos na vitória aurinegra

O Dortmund assegurou este sábado a vice-liderança da Bundesliga, após vencer na visita ao já despromovido Greuther Furth por 3-1, em jogo da 33ª e penúltima jornada da prova.

Um bis de Julian Brandt (26 e 72) e um outro golo de Felix Passlack (33) colocaram o Dortmund, com Raphael Guerreiro entre os titulares, na rota dos triunfos.

Quando restam apenas três pontos por disputar na Bundesliga, os aurinegros somam 66 pontos, mais cinco do que o Bayer Leverkusen, terceiro, que venceu este sábado na visita ao Hoffenheim.

No outro jogo do dia, o Wolsburgo (12.º com 41 pontos), com um golo solitário de Yannick Gerhardt (43), venceu em Colónia (sétimo, com 52).