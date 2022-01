Dortmund vence com reviravolta no fim e aproxima-se do Bayern

Vitória frente ao Eintracht Frankfurt, por 3-2.

O Borussia Dortmund aproximou-se do Bayern Munique depois de vencer em Frankfurt o Eintracht, por 3-2, num encontro em que esteve a perder por dois golos e deu a volta nos últimos minutos, na 18.ª jornada.

Com Raphael Guerreiro a tempo inteiro, a formação de Dortmund sofreu para bater a equipa de Gonçalo Paciência (foi lançado nos descontos), mas aproveitou da melhor forma o desaire de sexta-feira do líder Bayern (derrota caseiro com o Borussia Monchengladbach por 2-1), colocando-se no segundo lugar a seis pontos do emblema bávaro.

O Eintracht, sétimo classificado da Bundesliga, chegou ao intervalo a vencer por 2-0 graças a um bis do avançado colombiano Borré, que "faturou" aos 15 e 24 minutos.

Na segunda parte, só aos 71 minutos, o Borussia conseguiu reduzir, pelo belga Thorgan Hazard, mas ainda foi a tempo de completar a reviravolta no marcador.

O médio inglês Jude Bellingham, de apenas 18 anos, refez a igualdade aos 87 minutos e, pouco depois, aos 89, Dahoud deu o triunfo à equipa de Dortmund.

Enquanto o Borussia Dortmund encurtou distâncias para o Bayern, o Eintracht Frankfurt falhou a possibilidade de igualar o Friburgo no quarto lugar e entrar na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.