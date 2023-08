Dortmund vence ao cair do pano no arranque da Bundesliga

Dortmund venceu ao cair do pano

Redação com Lusa

Triunfo por 1-0 frente ao Colónia.

O Borussia Dortmund venceu por 1-0 o Colónia, para a primeira jornada da Bundesliga, numa partida pálida do vice-campeão germânico que pouco fez para justificar a conquista dos três pontos.

O golo do triunfo do Dortmund foi alcançado pelo neerlandês Donyell Malen, aos 88 minutos, com um remate "enroscado" na sequência de um canto, tendo ainda o Colónia desperdiçado a hipótese de empatar por Max Finkgrafe, aos 90+7.

O Leipzig, com o português Fábio Carvalho no banco de suplentes, entrou em falso na Liga ao perder na visita ao Bayer Leverkusen (3-2), uma semana depois de ter conquistado a Supertaça, com um triunfo por 3-0 frente ao Bayern Munique.

Com o reforço ex-Benfica Alejandro Grimaldo de início, o Leverkusen venceu com golos de Jeremie Frimpong, aos 24 minutos, Jonathan Tah (35) e Wirtz (64), tendo Dani Olmo (39) e Openda (71) marcado pelo Leipzig.

O Estugarda goleou em casa o Bochum (5-0), com 'bis' de Guirassy (18 e 77 minutos) e Silas (60 e 67), e golo de Zagadou (38), enquanto Augsburgo e Borussia Moenchengladbach terminaram empatados 4-4.

O Wolfsburgo, com Tiago Tomás a entrar aos 66 minutos, recebeu e venceu o promovido Heidenheim (2-0), com um 'bis' de Jonas Wind, aos seis e 27, e o Friburgo conseguiu bater fora o Hoffenheim, por 2-1.

Para domingo estão agendados os jogos Union Berlim-Mainz e Eintracht Frankfurt-Darmstadt.