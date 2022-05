Dortmund vai homenagear vítimas do Holocausto em digressão a Israel

O segundo classificado da Bundesliga vai visitar o Memorial Yad Vashem, em Israel

O Dortmund anunciou esta segunda-feira que vai homenagear as vítimas do Holocausto numa digressão de fim de época a Israel. O clube disponibilizou um milhão de euros para a construção de um espaço no Memorial Yad Vashem e planeia acompanhar a construção do mesmo.

"A 'House of Collections' [Casa de Coleções, espaço financiado pelo clube] vai providenciar um espaço para que documentos, artefactos e obras artísticas sejam preservados para gerações futuras, trazendo visibilidade à história do Holocausto e do povo judeu", salientou Carsten Cramer, dirigente do clube.

O clube anunciou ainda que vai disputar, no dia 17 de maio, um jogo particular com o Maccabi, campeão israelita, no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv.

"Fomos recebidos de braços abertos nas nossas visitas a Israel em 2019 e 2020 e tivemos encontros memoráveis com várias pessoas no país. Por essas razões, estou ansioso por levar a equipa a conhecer novos amigos e visitar os nossos adeptos em Israel", acrescentou o CEO do Dortmund, Hans Joachim Watzke, no comunicado publicado no site oficial do emblema.