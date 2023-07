Dortmund tentou regresso de Sancho, que continuará na Premier

Manchester United quer que o extremo continue em Old Trafford. Custou mais de 80 milhões de euros há dois anos

Aposta fortíssima do Manchester United no verão de 2021, Jadon Sancho continua sem explodir em Old Trafford. O Dortmund sonhou com o regresso do extremo, mas tal desejo não vai ser concretizado.

Segundo o Daily Star, o clube alemão tentou, por empréstimo, o regresso de Sancho, mas os red devils querem a permanência do extremo, que fez uma paragem na temporada passada para recuperar a forma física e mental.

Recorde-se que Jadon Sancho custou, no verão de 2021, 85 milhões de euros ao Manchester United. Nas duas primeiras épocas, realizou um total de 79 partidas, somando apenas 12 golos e seis assistências.