Dortmund responde com goleada e continua a pressionar o Bayern

O Borussia Dortmund manteve-se, este sábado, a apenas um ponto do líder Bayern Munique no campeonato alemão, respondendo à goleada do rival com 5-2 sobre o Borussia Mönchengladbach, à 32.ª jornada.

Horas depois dos 6-0 do Bayern sobre o Schalke 04, o Dortmund superou o Mönchengladbach com relativa facilidade, mantendo a pressão sobre os bávaros.

O holandês Donyell Malen, em oportuna recarga, de cabeça, inaugurou o marcador, logo aos cinco minutos, que seria ampliado aos 18, em penálti convertido pelo inglês Jude Bellingham.

Depois foi a vez de entrar em cena o marfinense Sebastien Haller, com um sublime calcanhar, aos 20, seguido de emenda letal, aos 32, elevando para 4-0.

Os anfitriões baixaram o ritmo na etapa complementar, na qual o defesa argelino Ramy Bensebaini reduziu de penálti, aos 75 minutos, para depois Lars Stindl, com remate de fora da área, fazer o 4-2, porém, o norte-americano Giovanni Reina sentenciou em 5-2, em recarga trapalhona, aos 90+5.

O Bayern Munique lidera com 68 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, com 67, enquanto o Union Berlim é terceiro, com 59, mais dois do que o Leipzig que domingo recebe o Werder Bremen.

Ao início da tarde, o Bayern garantiu continuar líder isolado após esmagar o aflito Schalke 04 com tentos de Thomas Muller, aos 21, penálti de Joshua Kimmich (28), Serge Gnabry (50 e 65), Mathys Tel (80) e Noussair Mazraoui (90+3).

Com somente um triunfo nas últimas cinco partidas, o Union Berlim, do defesa luso Diogo Leite, chegou aos 3-0 sobre o Friburgo, permitiu o 3-2 e, quando o adversário estava por cima, conseguiu o 4-2 e o regresso aos triunfos.

O defesa português Buta ajudou ao fim do longo jejum do Eintracht Frankfurt, que não vencia há já 10 encontros, marcando o segundo tento no triunfo por 3-0 sobre o Mainz, a quem destronou do oitavo posto.

Há seis jogos sem vencer, o Bochum impôs-se ao Augusburgo por 3-2, contando com um autogolo de um contrário para fugir aos lugares de despromoção, com 31 pontos, apenas um ponto de vantagem para o Schake 04, enquanto o Augsburgo soma 34.

O Wolfsburgo subiu, provisoriamente, a sexto, com direito a Liga Conferência Europa, após bater o Hoffenheim por 2-1, deixando o rival somente dois pontos acima da 'linha de água', com 32.