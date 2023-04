Dortmund responde à derrota do Bayern com goleada e isola-se na liderança

Conjunto aurinegro aproveitou a derrota do Bayern em casa do Mainz (1-3) para o ultrapassar no topo do campeonato alemão.

O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, goleou este sábado por 4-0 na receção do Eintracht Frankfurt, aproveitando a derrota do Bayern em casa do Mainz (1-3) para ultrapassar os bávaros e isolar-se na liderança da Bundesliga, à 29.ª jornada.

O conjunto aurinegro foi para o intervalo com uma vantagem de três golos, graças a Jude Bellingham (19'), Donyell Malen (24') e Mats Hummels (41'), que aproveitou uma assistência de Guerreiro, com o avançado neerlandês a bisar aos 66 minutos, fixando o resultado final.

Com a vitória, o Dortmund passou a liderar a Bundesliga com 60 pontos, mais um do que o hegemónico Bayern (59), isto quando restam apenas cinco jornadas por disputar no campeonato alemão. Já o Eintracht Frankfurt segue na nona posição, com 42 pontos.