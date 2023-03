Dortmund quer substituir Bellingham com pérola de Guardiola

Clube alemão já olha para alternativas ao médio inglês, que continua com muitos interessados pelo futebol europeu

Chama-se Shea Charles, tem apenas 19 anos, já joga pela seleção A da Irlanda do Norte e parece ser uma das alternativas preparadas pelo Dortmund caso a saída de Bellingham avance neste verão.

De acordo com os alemães do Bild, o médio, que também pode atuar a central e que joga pelas várias equipas de formação do Manchester City, é uma alternativa possível à saída de Bellingham, que continua a ser muito associado a emblemas como os citizens, o Real Madrid e o Liverpool.

Apesar da tenra idade, Charles já conta com sete internacionalizações A pela Irlanda do Norte.