Dortmund quer ir buscar o substituto de Bellingham ao PSG

Warren Zaire-Emery, de apenas 17 anos, já participou em 31 jogos dos parisienses

Chama-se Warren Zaire-Emery, tem apenas 17 anos e parece ser um dos alvos do Dortmund para o lugar deixado em aberto por Jude Bellingham, que já saiu para o Real Madrid.

A informação é do portal RMC, que garante que o médio, que se estreou com 16 anos na equipa principal do PSG, é o alvo dos alemães para o lugar do internacional inglês.

Com contrato até 2025, o PSG está interessado em renovar com o jovem centrocampista, ainda que não possa dar garantias de muita utilização ao jogador, tal é a concorrência no Parque dos Príncipes.

A mesma publicação garante que Pep Guardiola está muito impressionado com o jovem médio, também seguido pelo Arsenal.