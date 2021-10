Juventus deixou fugir oportunidade negocial, segundo Guiseppe Marotta, atual CEO do Inter.

Encarado como uma das grandes pérolas no futebol, Haaland é, nesta altura, o principal ativo do Dortmund, que gastou 20 milhões no avançado, em 2020. O jogador podia ter ido parar antes a Itália, e por um valor bem mais simpático.

Segundo Guiseppe Marotta, ex-diretor da Juventus e atual CEO do Inter de Milão, que trabalhou em Turim entre 2010 e 2019, o internacional norueguês podia ter jogado na Serie e no clube que dominou o futebol italiano nesta última década.

"Quando estava na Juventus, houve a possibilidade de contratar Haaland por 2,5 milhões de euros quando ele jogava no Molde. Às vezes é preciso exceder o orçamento quando te dizem que estás perante um campeão. Se ele pode jogar em Itália? Claro que não. Somos um campeonato que serve de transição para outras Ligas. Os jogadores jogam em Itália e depois vão à procura de salários mais altos. É preciso sermos criativos e não ingénuos", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Gazzetta dello Sport".

Antes de chegar a Dortmund, recorde-se, Haaland jogou um ano em Salzburgo, que pagou... oito milhões ao Molde.