Dortmund mete a terceira e continua perseguição ao Leipzig

Triunfo por 3-0 frente ao Schalke 04.

O Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro, somou este sábado a terceira vitória seguida na Liga alemã de futebol, após receber e bater o Schalke 04, de Gonçalo Paciência, por 3-0, e manteve-se na perseguição ao líder Leipzig.

Na quinta jornada, Guerreiro foi titular e esteve em campo o tempo inteiro no Dortmund, fazendo a assistência para o terceiro golo da sua equipa, enquanto Paciência também esteve no onze do Schalke 04, mas acabou por ser substituído na segunda parte (56 minutos).

Depois de uma primeira parte sem golos, o suíço Akanji deu vantagem ao Borussia, aos 55 minutos, seguindo-se remates certeiros do norueguês Haaland, aos 61, e de Hummels, aos 78, com a participação de Guerreiro.

Com este resultado, o Borussia Dortmund segue no segundo lugar com 12 pontos, em igualdade com o campeão Bayern Munique e a um ponto do Leipzig, que continua a comandar.

Por seu lado, o Schalke 04 continua sem vencer e caiu para o penúltimo lugar, com apenas um ponto em cinco rondas. Pior só o Mainz, que tem só derrotas e está em último.