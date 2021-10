Dortmund joga uma cartada para segurar Haaland: saiba quanto oferece ao avançado

Imprensa alemã dá conta da intenção do clube alemão em segurar o avançado por mais uma temporada.

O futuro de Haaland tem sido um dos assuntos que mais tem feito mexer com o mercado. O avançado do Dortmund tem sido apontado a outras paragens, como Real e Premier League, mas o clube alemão não parece disposto a perder a grande figura a breve prazo.

O objetivo do adversário do Sporting na Champions é manter o jogador pelo menos por mais uma temporada, segundo informa Christian Falk no jornal alemão "Bild". De acordo com a notícia, o Dortmund está disposto a praticamente duplicar o atual vencimento de Haaland, passando dos oito para os 15 milhões de euros limpos por temporada.

A cumprir a terceira época no Dortmund, o goleador de 21 anos leva 11 golos marcados em oito jogos de 2021/22. Falhou, recentemente, o duelo com o Sporting [1-0 para o conjunto alemão], por motivos físicos.