Dortmund goleia Eintracht Frankfurt com "show" à parte de Haaland

Com dois golos e duas assistências, Haaland foi o principal destaque do Borussia Dortmund na vitória este sábado diante do Eintracht Frankfurt, por 5-2.

À procura da quebra da hegemonia do Bayern, o Borussia Dortmund estreou-se com tudo este sábado na Bundesliga 2021/22. Com mais uma grande exibição de Erling Haaland, a equipa da casa goleou o Eintracht Frankfurt (5-2), no Signal Iduna Park.

O avançado norueguês foi a principal figura do jogo com dois golos (34' e 72') e duas assistências. Os demais golos da equipa do treinador Marco Rose foram marcados por Reus (23'), Thorgan Hazard. (32') e Reyna (58'). Passlack (27', autogolo) e Hauge (86') marcaram para o Frankfurt.

Ao todo, Haaland já marcou 62 golos em em 61 jogos oficiais com a camisola do Dortmund: ou seja, detém uma média superior a um golo por jogo.

O principal rival do Borussia, o Bayern, estreou-se no campeonato alemão na sexta-feira com um empate (1-1) com o Borussia Monchengladbach, fora de casa. Lewandowski marcou para a equipa de Munique e Pléa para os anfitriões.