Dortmund garante lateral esquerdo na Bundesliga

Ramy Bensebaini termina contrato com o Monchengladbach e deve chegar a custo zero ao Signal Iduna Park. Raphael Guerreiro também termina contrato e não deve continuar no Dortmund

Ramy Bensebaini, internacional argelino, deve ser mesmo o substituto de Raphael Guerreiro no Dortmund.

Segundo a Sky Sports, o jogador, que termina contrato com o Monchengladbach este verão, já terá assinado pelo Dortmund. O anúncio oficial não será feito, ainda assim, para já.

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo veio pedir desculpa depois do jogo e trocámos as camisolas" Em 2002, num jogo entre França e Portugal do Europeu de sub-17, Cristiano Ronaldo foi expulso após uma entrada sobre Jimmy Briand. À noite, pediu desculpa ao francês e os dois trocaram as camisolas de jogo.

Ramy Bensebaini está a terminar o quarto ano na Bundesliga e no Monchengladbach, onde tem sido, quase sempre, um titular e uma peça importante para os diferentes treinadores.

A chegada do argelino deve significar a saída de Raphael Guerreiro, que termina contrato com o Dortmund no próximo mês de junho.