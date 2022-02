Dortmund empata em Augsburgo e fica a oito pontos do líder Bayern Munique

Jogo da ronda 24 da Bundesliga.

O Borussia Dortmund tropeçou na visita ao Augsburgo, empatando 1-1, e ficando agora a oito pontos do líder Bayern Munique, após a 24.ª jornada da Liga alemã.

Com Raphael Guerreiro a titular, numa equipa com muitas baixas, destacando-se a do prodígio norueguês Erling Haaland, o Dortmund adiantou-se no marcador aos 35 minutos, num remate indefensável de Thorgan Hazard, ao canto inferior esquerdo.

Aos 52, um potente pontapé de Donyell Malen obrigou o guarda-redes a desviar para a trave da baliza, gorando-se a possibilidade do segundo golo para os forasteiros.

Aos poucos o Augsburgo foi crescendo, começou a ameaçar e empatou mesmo, aos 78, num desvio de cabeça de Noah-Joel Sarenren-Bazee a um mau remate de um companheiro, que aproveitava um deficiente alívio da defesa.

Esta semana, o Borussia Dortmund já tinha sido afastado a Liga Europa, pelos escoceses do Rangers.

O eneacampeão Bayern Munique lidera com 58 pontos, mais oito do que o Borussia Dortmund, que tem 50, enquanto o Bayer Leverkusen fecha o pódio, com 44.

Já o Augsburgo saiu da zona de despromoção, sendo agora 15.º com os mesmos 23 pontos do Hertha Berlim, 16.º e já na zona vermelha.

André Silva entrou em campo aos 58 minutos da visita do Leipzig ao Bochum, consumada com triunfo por 1-0, com golo do médio francês Christopher Nkunku, aos 82 minutos.

O Leipzig é quarto com os mesmos 40 pontos do Friburgo, quinto, e a quatro do Bayer Leverkusen, terceiro com 44, enquanto o Bochum é 11.º com 29.