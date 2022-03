Dortmund empata e fica mais longe do Bayern Munique

O Colónia, por seu lado, resgatou um ponto importante na luta pelo acesso às competições europeias

O Dortmund empatou a uma bola na visita ao Colónia, na 27.ª jornada da Bundesliga, e ficou mais longe do Bayern Munique, agora com seis pontos de vantagem na liderança.

Com o português Raphäel Guerreiro de início, saindo aos 66 minutos, o jogo até começou bem para os forasteiros, com um tento de Wolf, logo aos oito minutos, mas o empate por Andersson, aos 36, acabou por não ser desfeito.

O jogo apagado do Dortmund, segundo classificado com 57 pontos, significa que os líderes têm agora seis pontos de vantagem, a caminho de revalidarem o título, além de verem aproximar-se o Bayer Leverkusen, terceiro a nove.

Antes, um "bis" tardio do brasileiro Paulinho, aos 86 e aos 90+2, deu a vitória forasteira ao Bayer Leverkusen na visita ao Wolfsburgo, aproveitando o empate do Leipzig, no início do dia, e vários outros resultados favoráveis para consolidar o terceiro lugar.

Vindos de dois jogos sem vencer na "Bundesliga" e na "ressaca" da eliminação da Liga Europa, estavam pressionados para vencer, beneficiando do trabalho do número "7", que entrou aos 81 e decidiu a partida em pouco tempo.

Com este resultado, o Leverkusen é terceiro, com 48 pontos, mais três do que o Leipzig, quarto, e do que o Friburgo, quinto, outro emblema que empatou nesta ronda. O Hoffenheim, que perdeu nesta jornada, é sexto, com 44.

A meio da tabela, o Wolfsburgo somou a segunda derrota seguida no campeonato e é 12.º, com 31 pontos, ficando cada vez mais longe de qualquer aspiração europeia.

Quem também marcou passo em busca desse desígnio foi o Frankfurt, que visitou o Leipzig, mas não conseguiu marcar, como os homens da casa, num 0-0 que penaliza mais a equipa do português André Silva.

Titular contra a antiga equipa, o avançado viria a sair, aos 72 minutos, depois de uma exibição desinspirada, ainda que os "touros" tenham enviado duas bolas aos ferros no primeiro tempo, sem conseguirem sair do empate.

Assim, seguem no quarto lugar, com 45 pontos, deixando fugir os primeiros, enquanto o Eintracht, vindo de eliminar o Bétis na Liga Europa, é oitavo, com 38 pontos, a seis dos lugares europeus.

O campeonato é liderado pelo Bayern de Munique, que no sábado goleou o Union Berlim por 4-0, levando 63 pontos somados e no bom caminho para revalidar o título.