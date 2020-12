Dortmund empata com o Eintracht Frankfurt e desperdiça subida ao segundo lugar

Um triunfo em Frankfurt teria colocado o Borussia isolado no segundo lugar, com mais um ponto que o Leipzig.

O Borussia Dortmund, sem Raphael Guerreiro, lesionado, falhou a possibilidade de subir provisoriamente ao segundo lugar da Liga alemã, ao empatar (1-1) no campo do Eintracht Frankfurt, de André Silva, na 10.ª jornada.

O avançado português foi titular na formação de Frankfurt (foi substituído na segunda parte pelo holandês Bas Dost, ex-jogador do Sporting) e, logo aos nove minutos, o japonês Kamada colocou a sua equipa em vantagem.

Sem Guerreiro, devido a um problema muscular, o máximo que o Borussia Dortmund conseguiu foi refazer a igualdade, aos 56 minutos, pelo extremo norte-americano Reyna.

Com este resultado, a formação de Dortmund somou o segundo jogo sem vencer na Bundesliga e colou-se provisoriamente ao Bayer Leverkusen no terceiro lugar, com 19 pontos.

Um triunfo em Frankfurt teria colocado o Borussia isolado no segundo lugar, com mais um ponto que o Leipzig, que ainda hoje vai a Munique defrontar o líder Bayern, no jogo grande da ronda.

Por seu lado, o Eintracht registou o sexto encontro consecutivo sem vencer (o último triunfo foi em 03 de outubro) e segue à condição no oitavo lugar, com 13 pontos.

O Wolfsburgo, uma das equipas surpresa da competição, também podia ter dado um salto na tabela para o terceiro posto, mas não passou da igualdade no terreno do Colónia (2-2), numa partida em que esteve duas vezes em desvantagem.

Arnold, aos 29 minutos, e o holandês Weghorst, aos 47, marcaram os golos dos forasteiros, anulando os tentos de Thielmann (18) e do eslovaco Duda (43).

O Wolsburgo está no quinto lugar com 18 pontos, mais um que o Union Berlim e também o Borussia Monchengladbach, que empatou a dois no campo do Friburgo.

Destaque ainda para o segundo triunfo na prova do Arminia Bielfeld, que bateu o Mainz, por 2-1, num embate entre equipas que estão na luta para não descer de divisão.