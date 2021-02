Dortmund e o comportamento de Haaland e Emre Can: "Intolerável!"

Dupla quebrou o protocolo de segurança pela covid-19 e o clube está sob a alçada da federação

O Dortmund goleou no fim de semana o Schalke, por 4-0, e no regresso de autocarro ao seu centro de treinos cerca de 200 adeptos surgiram no caminho, com tochas e fumos, gerando uma reação espontânea de celebração dos jogadores Emre Can e Haaland, que agora está sob investigação da federação alemã e já foi condenada pelo próprio clube, em comunicado.

Os dois elementos festejaram efusivamente, sem distanciamento social e sem máscara, e filmaram tudo, quebrando assim o protocolo de covid existente. O Dortmund considerou pediu desculpas e considerou os atos como intoleráveis e até ao fim da semana deve ficar a saber qual a sanção que a federação alemã vai aplicar.

"Com toda a alegria compreensível com a vitória do dérbi, houve violações das regras da covid-19, em público, ontem à noite durante a viagem de regresso da equipa ao centro de treinos, o que não pode ser tolerado. Cerca de 150-200 adeptos festejaram fora do centro de treinos, às vezes sem máscara e sem manter distância. Os jogadores comemoraram com os adeptos - sem sair do autocarro - e alguns filmaram com exuberância. Só podemos pedir desculpa e prometer falar com a polícia e todos os envolvidos o mais rápido possível sobre como tais cenas podem ser completamente descartadas em público no futuro", escreveu o Dortmund.