Dortmund desperdiça oportunidade de ser líder na Alemanha

Redação com Lusa

O Colónia ocupa a sétima posição, com 13 pontos, em igualdade com o Hoffenheim, sexto, enquanto o Dortmund é quarto, com 15.

O Colónia venceu em casa por 3-2 o Dortmund e impediu a equipa do português Raphaël Guerreiro de tirar partido do deslize do Union Berlim para assumir a liderança da Bundesliga

O Borussia Dortmund chegou à vantagem por Julian Brandt, aos 31 minutos, mas o Colónia deu a volta com golos de Florian Kainz, aos 53, Steffen Tigges, aos 56, e Dejan Ljubicic, aos 71. A formação de Dortmund ainda reduziu para a diferença mínima, com um autogolo de Berno Schmitz, aos 78 minutos.

