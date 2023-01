Dortmund de olho em extremo do Manchester United

Anthony Elanga, a perder espaço para os também jovens Facundo Pellistri e Alejandro Garnacho, pode ser emprestado na reabertura do mercado. Everton também está atento

O Dortmund, que já fez negócios passados com o Manchester United, como a venda de Jadon Sancho, pode voltar a negociar com os red devils a contratação de mais um extremo. Anthony Elanga é o nome que se fala.

O sueco de 20 anos tem vindo a perder espaço com a integração de Alejandro Garnacho e o aparecimento de Fucundo Pellistri, podendo abandonar Old Trafford no mercado de janeiro, de acordo com o Talk Sport.

O Everton é outro dos emblemas interessados no empréstimo de um jogador que leva uma assistência e nenhum golo em 20 partidas, durante 2022/2023.