Dortmund contrata uma promessa alemã para a defesa

Nico Schlotterbeck será jogador do Dortmund a partir da próxima época

Schlotterbeck, central de 22 anos de idade e internacional pela Alemanha, vinculou-se até junho de 2027. Valor associado à transferência do campeão sub-21 é desconhecido

Pilar do eixo defensivo do Friburgo em 2021/22, titular nos 35 jogos disputados, o defesa Nico Schlotterbeck confirmou créditos, numa época bem-sucedida do clube, e foi contratado pelo Dortmund, candidato ao título, para a próxima época.

"Friburgo confirma que Nico Schlotterbeck irá juntar-se ao Borussia Dortmund. O jovem de 22 anos foi hoje submetido a um exame médico em Dortmund", lê-se no sítio oficial do atual (e surpreendente) quarto classificado da Bundesliga (55 pontos).

De 22 anos de idade e internacional pela seleção principal da Alemanha, o central, que estava no Friburgo desde 2017, vinculou-se ao Dortmund até junho de 2027 (cinco anos), clube alemão no qual deverá dar o próximo salto na carreira.

Pese a juventude e o curto historial, Schlotterbeck já celebrou um título digno de registo: em 2021, venceu o Campeonato da Europa de sub-21, na final diante de Portugal. O valor da transferência do defesa não foi divulgado pelos dois clubes.