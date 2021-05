Dortmund coloca ponto final na especulação em torno de Haaland

Avançado norueguês vai permanecer no clube alemão, garante o CEO.

Erling Haaland tem visto o seu nome associado a uma possível mudança de ares no mercado de verão, com clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester City à cabeça dos rumores, mas o Borussia Dortmund sinalizou noutro sentido: o goleador de 20 anos vai permanecer no clube germânico.

Em entrevista ao canal Sport1, Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund, assegurou que o internacional norueguês não irá a lado nenhum no próximo defeso.

"Conheço Raiola [agente de Haaland] há muito tempo e dou-me bem com ele. Não há qualquer tipo de problema. Erling Haaland será jogador do Dortmund na próxima época", afirmou, taxativo, o dirigente, depois de uma entrevista em que o empresário do futebolista admitiu que o Real Madrid "poderia contratar" Haaland "se assim o quisesse".

Watzke prosseguiu: "A forma como [Haaland] anima as bancadas demonstra que se identifica muito com a equipa. Também houve um conflito de interesses com Lewandowski a dada altura. O clube manteve-se firme e ele aceitou. Na época seguinte, foi o goleador máximo. Não me espantaria se algo semelhante acontesse com o Erling", rematou.