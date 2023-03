Dortmund bate o Leipzig, isola-se no topo e espera pelo Bayern

Redação com Lusa

Borussia Dortmund vence Leipzig e isola-se na liderança na Alemanha.

O Borussia Dortmund bateu, esta sexta-feira, o Leipzig em casa por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga alemã, e isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato.

Com Raphäel Guerreiro no banco, a equipa de Edin Terzic confiou em Marco Reus, de penálti aos 21 minutos, e Emre Can, aos 39, para decidir a contenda, mesmo que os forasteiros tenham tido várias oportunidades.

Com um desinspirado André Silva a sair aos 72, foi o sueco Forsberg a reduzir, aos 74, e depois a ter várias ocasiões para empatar, assim como Werner, encontrando a resistência dos homens da casa.

Contas feitas, o Borussia chega aos 49 pontos no primeiro lugar, antes de voltar a encontrar o Chelsea nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e pressiona o Bayern Munique, que só joga sábado em Estugarda e é segundo, com 46.

O Leipzig mantém os 42 pontos e ocupa, à condição, o quarto lugar.