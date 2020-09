Dortmund apurado para a segunda ronda da Taça da Alemanha

Redação com Lusa

O Dortmund goleou o Duisburgo e passou à segunda ronda da Taça da Alemanha.

O Dortmund apurou-se esta segunda-feira com facilidade para a segunda ronda da Taça da Alemanha, ao golear em casa do Duisburgo por 5-0.

A atuar no terreno de uma equipa do terceiro escalão, o Dortmund não facilitou e chegou ao intervalo a vencer já por 3-0, com golos de Jadon Sancho (14 minutos), na conversão de uma grande penalidade, Jude Bellingham (30) e Thorgan Hazard (39).

Giovanni Reyna (50) e Marco Reus (58) anotaram os dois golos da equipa de Dortmund na segunda metade, dando expressão à goleada.