Dortmund aproveita derrota do Bayern e está a um passo do título alemão

O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, venceu este domingo por 3-0 na visita ao Augsburgo, aproveitando a derrota do Bayern frente ao Leipzig (1-3), no sábado, para subir à liderança isolada da Bundesliga, a uma jornada do final.

Após a formação da casa ter ficado reduzida a dez unidades, na sequência da expulsão de Felix Udokhai aos 38 minutos, o conjunto aurinegro construiu o triunfo com golos de Sébastien Haller (59' e 84') e Julian Brandt (90+3'), passando a depender apenas de si para ser campeão, terminando com a hegemonia bávara.

À 33.ª jornada da Bundesliga, o Dortmund lidera com 70 pontos, mais dois do que o Bayern (68) e só precisa de vencer na receção ao Mainz (nono), no dia 27 de maio, para selar a conquista do título. Já a formação de Munique fecha o campeonato com uma visita ao Colónia (décimo).