Dortmund aborda futuro de Bellingham: "Vamos ter uma conversa depois do Mundial"

Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund, anunciou esta segunda-feira que vai reunir-se com Jude Bellingham, convocado pela seleção inglesa ao Mundial de 2022, logo após a conclusão do torneio, a 18 de dezembro.

"Mal o Mundial do Catar acabe, vamos ter uma conversa básica sobre os seus planos futuros. Vamos falar com ele [Jude Bellingham], com os seus pais, com quem temos uma relação muito próxima e, claro, com o seu agente. Depois ele irá dizer-nos se pretende ficar ou se quer ir embora", começou por dizer, em declarações ao jornal Bild.

"De qualquer forma, vamos discutir estes termos de uma forma agradável e razoável. Não vamos fingir que este assunto não está em cima da mesa. Quando as equipas grandes chegarem, não teremos forma de competir financeiramente com elas", alertou ainda o dirigente.

O médio inglês, de 19 anos, é considerado um dos grandes prodígios do futebol europeu e tem apenas mais dois anos de contrato com o emblema alemão. Esta temporada, leva nove golos e três assistências em 22 partidas disputadas e, segundo a Imprensa espanhola, já chamou a atenção de clubes como o Real Madrid, Liverpool e Manchester City.

