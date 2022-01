Dor de cabeça e das grandes para a Juve: lesão grave e fim de época para Chiesa

Italiano contraiu lesão no ligamento cruzado anterior. Craque da seleção não defrontará Portugal, caso as duas seleções se encontrem

Federico Chiesa não joga mais em 2021/2022. A figura da Juventus contraiu uma lesão ligamentar e não vai poder dar o contributo à equipa nos próximos seis meses.

Em comunicado, a vecchia signora confirmou que o extremo/avançado, que saiu lesionado aos 35 minutos da partida contra a Roma, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior. O tempo de paragem previsto é de seis meses e, portanto, o jogador só voltará à competição na próxima época.

Chiesa falhará, desta forma, também, o play-off de apuramento para o campeonato do Mundo. A Itália tem como primeira adversária a Macedónia do Norte e, caso vença, a campeã da Europa poderá muito bem encontrar Portugal no duelo decisivo rumo ao Catar.

Federico Chiesa, que tinha feito a assistência para o primeiro de quatro golos da Juve, diante da Roma de Mourinho, será operado nos próximos dias, anunciaram os bianconeri.