Donos do Liverpool interessados em entrar no capital do PSG

O grupo que detém, de forma direta ou indireta, o Liverpool e uma percentagem do capital da Atalanta, quer investir no clube francês

O grupo de investimento norte-americano Arctos Sports Partners está interessado em comprar ações do PSG, nomeadamente uma percentagem de 5 a 15% do seu capital.

De forma direta ou indireta, o Arctos tem participações no Liverpool e na Atalanta, em futebol, nos Boston Red Sox (basebol), nos Devils, Pittsburgh Penguins, Minnesota Wild e Tampa Bay Lightning (hóquei no gelo), assim como nos Golden State Warriors, Sacramento Kings e Sixers (basquetebol).

A Arctos tem participação no Fenway Sports Group, que detém o Liverpool. Emissários do grupo de investimento estiveram no PSG-Lorient, onde abordaram O Qatar Sports Investments sobre o assunto. Um dos temas que levantou questões é o facto de o PSG não ser dono do estádio onde habitualmente joga.

Leia também Rio Ave "O Guga foi negociado com o FC Porto? Não é verdade" ENTREVISTA >> Depois de 12 anos na I Liga, o Rio Ave desceu de divisão e teve de arrepiar caminho, conseguindo, entretanto, subir novamente e assegurar a permanência muito antes de terminar o campeonato. O presidente António da Silva Campos explica a O JOGO os segredos, assumindo que os dois últimos anos foram de grande desgaste pessoal e de risco para o clube, que sacrificou a parte financeira para ter uma equipa à altura do desafio de voltar à I Liga. Agora, avisa, será preciso vender jogadores.