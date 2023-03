Dono do Wrexham: "Esperamos competir na Premier League nos próximos dez anos"

Rob McElhenney, que detém o Wrexham juntamente com Ryan Reynolds, traçou o objetivo a longo prazo da equipa, que está na luta para subir à quarta divisão inglesa.

Rob McElhenney, ator norte-americano e que, juntamente com Ryan Reynolds, detém o Wrexham desde 2021, admitiu esta sexta-feira que o objetivo a longo prazo do clube galês, que está na luta para subir à quarta divisão inglesa, é competir na Premier League nos próximos dez anos.

Após o Wrexham ter anunciado que vai defrontar o Manchester United num jogo particular em julho, nos Estados Unidos, o ator da série "It's Always Sunny in Philadelphia" falou sobre os objetivos futuros da equipa, apontando ao topo do futebol inglês.

"O nosso derradeiro objetivo é chegar à Premier League, algo que fez muitas pessoas rirem ao início, mas não acho que estejam a rir tanto agora. A verdade é que o sistema está montado para que isso aconteça, por isso por que não nós e por que não neste momento? Esperávamos que a dada altura jogássemos contra o Manchester United na Premier League. Não contávamos que fosse em três anos [desde a compra do clube] e obviamente que isto é só um particular, mas esperamos que, talvez em oito a dez anos, possamos jogar contra eles na competição", traçou, à margem de um evento promocional do jogo com os red devils.

O Wrexham lidera atualmente a National League, equivalente ao quinto escalão do futebol inglês, com os mesmos 97 pontos do Notts County, que tem dois jogos a mais. Se terminar a fase regular do campeonato no primeiro lugar, o emblema irá subir de forma direta à quarta divisão.