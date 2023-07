Dono do Tottenham avisa sobre Kane: só há dois caminhos possíveis

Avançado é muito pretendido pelo Bayern. Proprietário do clube ou quer renovação ou venda

Harry Kane continua a ser a grande dúvida do Tottenham versão 2023/2024. Muito associado ao Bayern, o avançado dos spurs não sabe se vai ficar ou sair. Ainda assim, o dono do clube londrino já comunicou à direção o que pensa do assunto.

Segundo o Daily Mail, Joe Lewis, proprietário do Tottenham, comunicou a Daniel Levy que só há dois caminhos possíveis para o diferendo de Harry Kane: ou o avançado renova ou é vendido já durante este defeso.

Recorde-se que Harry Kane, de 29 anos, termina contrato com o Tottenham em 2024. O cenário de uma saída a custo zero, por isso, vai pairando no norte de Londres.