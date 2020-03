Dono do Tottenham anuncia cortes em discurso emocionado

Daniel Levy atira-se ao mundo do futebol por se continuarem a falar em possíveis transferências por valores exorbitantes avisando "que nada será igual" depois do coronavírus

O dono do Tottenham, Daniel Levy, cortou 20% nos salários de 550 diretores e funcionários e anunciou a medida num comunicado emocionado, no qual se atira ao mundo do futebol avisando que este não pode continuar a viver numa bolha.

"No dia 18 de março eu disse: 'Todos nós precisamos de trabalhar juntos para garantir que o impacto desta crise não prejudique a estabilidade futura do clube.' A decisão dos governos de todo o mundo de efetivamente encerrar as economias com impactos inéditos, a fim de minimizar os terríveis efeitos da pandemia da covid-19, é o caminho correto para proteger vidas humanas. A devastação esmagadora sobre todos os aspetos da nossa vida diária só agora está a começar a ser sentida. Todas as pessoas neste planeta serão afetadas e, durante a minha vida, não consigo pensar em algo tão impactante. Quando leio ou ouço histórias sobre transferências de jogadores neste verão como se nada tivesse acontecido, as pessoas precisam acordar com a enormidade do que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos perceber que o futebol não pode funcionar numa bolha", atirou, para depois fazer uma revelação de cortes salariais.

"Talvez sejamos o oitavo maior clube do mundo em receitas, de acordo com a pesquisa da Deloitte, mas todos esses dados históricos são totalmente irrelevantes, pois este vírus não tem limites. As operações do clube cessaram efetivamente e o clube tem uma base de custos anual de centenas de milhões de libras. Ontem, depois de tomarmos medidas para reduzir custos, tomamos a difícil decisão - para proteger empregos - para reduzir em 20% a remuneração de todos os 550 diretores e funcionários nos meses de abril e maio, utilizando, quando apropriado, os regimes decretados pelo governo. Continuaremos a rever esta posição. Esperamos que as discussões atuais entre a Premier League, a PFA e a LMA resultem em jogadores e treinadores a contribuir para o sistema ecológico do futebol. Não tenho dúvidas de que passaremos por essa crise, mas a vida levará algum tempo para voltar ao normal. Espero que nunca tomemos como certo tantas coisas básicas, como descer em comboio na Seven Sisters, caminhar pela Tottenham High Road, entrar no estádio com a nossa família e amigos e comprar uma cerveja e tarte antes de assistir os Spurs a jogarem em casa", escreve Daniel Levy.



"Desejo a todos boa saúde, um rápido retorno à vida normal e a assistir aos Spurs em casa com os nossos adeptos. Fiquem em segurança", conclui.