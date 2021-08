Dono do PSG irredutível sobre Mbappé: "A posição do clube é clara, nada mudou"

Líder do emblema de Paris, confrontado com o interesse do Real Madrid na compra do craque francês, como que deu eco à reação do diretor desportivo. Real continua a insistir

Sem rodeios e amplamente taxativo, o dono e presidente do PSG, Nasser Al-Khelaif, afirmou, esta quinta-feira, que não vai mudar as condições financeiras exigidas para aceitar a transferência do avançado francês Kylian Mbappé para o Real Madrid.

"A posição do clube é clara, nada mudou, tudo permanece na mesma, não vamos mudá-la. Leonardo foi muito claro ao comentar a nossa situação e o que pensávamos. Continuamos a pensar o mesmo", afirmou Al-Khelaif, aludindo às declarações, feitas na última quarta-feira, do diretor desportivo do clube de Paris.

Em entrevista ao jornal L'Equipe, Leonardo referiu que a primeira proposta do Real Madrid para adquirir Mbappé, orçada em 160 milhões, foi considerada insuficiente, admitindo aceitar uma oferta que cubra o investimento feito em 2017, ainda que o primordial objetivo é estender o contrato do craque.

O PSG aceitará, segundo vários meios da Imprensa francesa, vender o avançado gaulês por 220 milhões de euros, verba essa que permitiria "recuperar" os 180 milhões pagos ao Mónaco há quatro épocas e pagar 35 acordados sobre uma futura venda.

Todavia, o Real Madrid não parece ceder às pretensões do emblema parisiense. De acordo com a Sky Sports, a direção merengue voltou, entretanto, à carga por Mbappé ao apresentar uma nova proposta, inferior ao exigido, de 170 milhões de euros.