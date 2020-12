Venda do Lille sem influência no projeto do Boavista

Merlya Partners, fundo luxermburguês, apresentou uma proposta a Gerárd Lopez, acionista maioritário do clube francês. Venda não tem interferência no projeto do Boavista

Gérard Lopez, proprietário e presidente do Lille, deverá proceder à venda do clube francês ao Merlyn Partners, um fundo de investimento do Luxemburgo, que entregou uma proposta ao acionista maioritário.

A informação sobre a provável operação financeira foi avançada pelo diário desportivo francês L"Equipe, que teve acesso a um comunicado emitido por Gérard Lopez, veiculado esta quarta-feira.

"Estou satisfeito por o trabalho que fizemos e os sucessos desportivos que alcançámos em Lille terem sido reconhecidos por investidores estrangeiros nestes tempos difíceis para o futebol francês. Saúdo o interesse da Merlyn no clube e examinarei esta proposta cuidadosamente e o mais cedo possível. As dificuldades com a Covid e o contrato de direitos televisivos significam que pode ter chegado o momento de uma mudança de modelo de negócio com um novo proprietário", referiu o proprietário do Lille.

Também o Merlya Partners, fundo luxemburguês que pretende adquirir a maioria das ações do Lille, veio a público corroborar as afirmações de Gérard Lopez e revelar as intenções para o futuro desportivo e financeiro do atual líder da Ligue 1.

"Merlyn [Partners] está a trabalhar com uma equipa de treinadores experientes de futebol, incluindo Olivier Létang [antigo líder de PSG e Rennes], com vista a proporcionar ao clube uma situação financeira estável para o ajudar a lidar com o impacto financeiro da pandemia de covid-19 e a incerteza em torno do contrato de direitos televisivos", divulgou a entidade.

O Lille e vários clubes franceses têm sentido dificuldades financeiras recentemente. Em outubro passado, a Mediapro recusou pagar os 172 milhões de euros relativos ao acordo de direitos televisivos estabelecidos com a Liga francesa, devido à perda de receitas pelo cancelamento abrupto da anterior edição da Ligue 1.

Além disso, o Lille apenas transferiu, no Verão, o avançado Oshimen (Nápoles), por 70 milhões de euros, e o defesal Gabriel (Arsenal), por 26 milhões, o que não gerou a receita esperado por Gérard Lopez para abater ainda mais as dívidas contraídas. Além disso, o apuramento para a Liga dos Campeões foi falhado.

Além disso, o L"Equipe noticiou, na última terça-feira, que o fundo de pensões americano Eliott exigiu o cumprimento de pressupostos financeiros com o reembolso de 130 milhões. Os norte-americanos financiaram a compra do Lille, em 2017, emprestando 225 milhões de euros.

Gérard Lopez formalizou a compra da SAD do Boavista em junho

A venda do Lille por parte do acionista maioritário não vai interferir com o projeto desportivo do Boavista, que é autónomo do clube francês. O JOGO sabe que todas as obrigações do investidor francês estão a ser cumpridas. Mais: Gerard López está bastante entusiasmado e muito envolvido com o projeto, que será de médio/longo prazo.

No final do passado mês de junho, Gérard Lopez formalizou a compra da SAD do Boavista, ficando a deter de 51% das ações. Na altura, injetou um milhão de euros nos cofres do clube português.