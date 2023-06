Dono do Inter Miami mostra a camisola de Messi. Ora veja

Na imagem vê-se o número 10 e as últimas letras do nome de Messi

Jorge Mas, proprietário do Inter Miami e também presidente do Saragoça, mostrou nas redes sociais a camisola de Messi no clube norte-americano.

Na imagem vê-se o número 10 e as últimas letras do nome do avançado argentino. Na parte de trás do pescoço há uma mensagem: "Liberdade para sonhar".

A camisola 10 estava precisamente livre desde que Gonzalo Higuaín terminou a carreira, em 2022.

O anúncio de Messi de que vai jogar no Inter Miami desatou a loucura nas redes sociais, com o clube da MLS a ganhar milhões de seguidores. E seguirá quando forem colocadas camisolas à venda.