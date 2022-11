Dono do Chelsea estará obcecado com a contratação de Bellingham

Médio continua a ser muito pretendido, especialmente no seu país de origem. Contrato com o Dortmund é válido até 2025

Jude Bellingham continua a ser um dos jovens mais pretendidos no futebol europeu. O médio, que já marcou no Mundial, é seguido por um sem número de clubes e o Chelsea é um dos que está particularmente interessado.

De acordo com o The Sun, Todd Boehly, dono dos blues, está mesmo obcecado com a contratação do internacional inglês, que tem contrato com o Dortmund até ao ano de 2025 e um valor de mercado de 100 milhões de euros.