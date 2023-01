Dono do Chelsea deixa posição de diretor desportivo do clube

De acordo com o The Telegraph, Todd Boehly está em busca de candidatos para o cargo, que assumiu após ter adquirido o Chelsea.

O jornal The Telegraph revela esta segunda-feira que Todd Boehly, dono do Chelsea, deixou de ser diretor desportivo, estando em busca de candidatos para o cargo que assumiu após ter adquirido o clube.

O empresário norte-americano foi o grande responsável pela saída de Thomas Tuchel do comando técnico da equipa e pela entrada de Graham Potter, sendo que o emblema londrino também tem sido o grande protagonista deste mercado de inverno.

Para já, chegaram a Stamford Bridge o central Benoit Badiashile, proveniente do Mónaco, a troco de 38 milhões de euros, o médio Andrey Santos, (ex- Vasco da Gama) e o avançado David Datro Fofana, que deixou os noruegueses do Molde.

João Félix deverá ser o próximo reforço dos blues, com o jornal The Athletic a garantir a existência de um acordo verbal com o Atlético de Madrid para o empréstimo até ao final da temporada do avançado português, numa cedência que não deverá incluir opção de compra.