Dono da Ineos terá feito proposta de última hora para comprar o Chelsea: confira os valores

Stamford Bridge, casa do Chelsea

Jim Ratcliffe é adepto do Chelsea e explica: "As nossas razões são simples: tentar criar um bom clube em Londres".

O dono da petroquímica Ineos, adepto do Chelsea e bilionário inglês Jim Ratcliffe apresentou uma proposta de última hora para comprar o Chelsea, avança esta sexta-feira o jornal "The Sun".

De acordo com as mesmas informações, a oferta para comprar o clube é de um valor a rondar os cinco mil milhões de euros, dos quais cerca de dois mil milhões seriam investidos no plantel da equipa principal e em Stamford Bridge.

"Fizemos uma oferta esta manhã. Somos a única oferta britânica. As nossas razões são simples: tentar criar um bom clube em Londres", começou por explicar Jim Ratcliffe.

"Não temos nenhum motivo relacionado com lucros porque fazemos o nosso dinheiro de outras formas. Temos em mente um estádio de classe mundial com capacidade também de classe mundial", continuou, antes de concluir:

"Não nos sentimos confortáveis em mudar de casa durante quatro ou cinco anos, portanto seria necessário trabalhar com o que já existe. Mas isso não nos assusta."