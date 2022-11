Dono da INEOS estará interessado na compra do Manchester United

Interesse de Jim Ratcliffe no Manchester United volta a ser noticiado. Mas agora sabe-se que os irmãos Glazer querem, de facto, vender o clube.

O jornal inglês The Telegraph escreve, esta quarta-feira, que Jim Ratcliffe, dono da empresa multinacional INEOS, está interessado na compra do Manchester United e vai fazer uma proposta aos irmãos Glazer, empresários norte-americanos que gerem o clube de Old Trafford.

Ontem, recorde-se, os red devils anunciaram que o Manchester United está à venda.

Ratcliffe tem uma fortuna avaliada em 14 mil milhões de euros e volta a querer investir no emblema de quem é adepto. Em agosto, recorde-se, também foi noticiada a vontade de o bilionário engenheiro químico adquirir a maioria das ações do Manchester United.

O The Telegraph adianta que a família Glazer pretender conseguir cerca de cinco mil milhões de euros com o negócio.

Refira-se que a INEOS detém o Nice (França), o Lausanne (Suíça) e o Racing Club Abidjan (Costa do Marfim). Tem ainda uma parceria com a Mercedes, na Fórmula 1, e tem equipas na vela e no ciclismo.