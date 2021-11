Donnarumma: "Rivalidade com Navas? Às vezes, dói ficar no banco..."

Donnarumma, guada-redes italiano do PSG, divide a baliza com Navas

Keeper transalpino, ao contrário do tempo em que esteve em Milão, não tem o estatuto de titular indiscutível entre os postes em PAris

Dono e senhor da baliza do Milan, antes de rumar ao PSG no último verão, o caso de Donnarumma mudou de figura. Em Paris, o guardião italiano, eleito o melhor jogador do último Europeu, tem sido suplente (de Keylor Navas). O incómodo foi assumido.

"A rivalidade com o Keylor Navas não tem nenhum efeito nas minhas exibições, mas incomoda-me. Não é fácil para mim porque estava habituado a ser sempre titular e às vezes dói ficar no banco. Tudo se vai resolver", assumiu o guarda-redes do PSG.

Na primeira experiência fora do país-natal, Donnarumma foi titular em sete jogos do PSG (cinco na Ligue 1 e dois na Liga dos Campeões), enquanto que Navas defendeu a baliza em 11 ocasiões (oito na Ligue 1, duas na Champions e outra na Supertaça).

O guarda-redes internacional italiano deverá, dada a alternância com o colega de posição costa-riquenho, permanecer num sistema de rotatividade durante a época.