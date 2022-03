Donnarumma quebra o silêncio: "Últimos dois dias não foram fáceis"

Guarda-redes do PSG deixou uma mensagem nas redes sociais após a eliminação na Champions.

Donnarumma deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais e quebrou o silêncio após o erro cometido frente ao Real Madrid, na segunda mão dos oitavos de final da Champions. O guarda-redes italiano, campeão Europeu, tem sido alvo de críticas e admitiu que os últimos tempos não têm sido fáceis.

"A eliminação da Liga dos Campeões foi um duro golpe. Os últimos dois dias não foram fáceis, mas é a partir destes momentos difíceis que saímos mais fortes. Agora temos de pensar no presente, em ganhar a Liga, em dar tudo, como sempre fiz, por esta camisa, por este clube e pelos nossos adeptos. Vamos começar de novo, todos juntos!", surge escrito no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Recorde-se que Buffon, histórico guardião italiano, saiu em defesa de Donnarumma, considerando que o guarda-redes do PSG até foi "honesto" no lance em que permitiu a intervenção de Benzema e que acabou com o primeiro dos três golos do francês no Santiago Bernabéu. O Real venceu por 3-1 e seguiu em frente na prova milionária.