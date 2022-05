Donnarumma pressiona PSG: "O clube tem de tomar decisões"

Italiano não quer que a rotação na baliza parisiense se mantenha na próxima época

Gigi Donnarumma e Keylor Navas dividiram a titularidade na baliza parisiense esta temporada, uma situação que ambos não querem que se repita na próxima época. Esta terça-feira, foi o guardião italiano quem reforçou essa posição, pressionando o PSG para que "não haja rotação" entre os postes de Paris em 2022/23.

"Tenho uma excelente relação com o Keylor [Navas], somos dois bons rapazes, entendemos a situação... Foi difícil para nós os dois, mas digamos que lidámos bem, tanto com todo o grupo e principalmente um com o outro. Mas acho que não deve haver existir rotação no próximo ano , o clube tem de tomar decisões. No entanto, vou ficar em Paris", garantiu, em declarações à France Press.

Esta temporada, Gigi Donnarumma fez 23 jogos no PSG, menos dois do que aqueles em que participou Navas.