Donnarumma não agrada a Luis Enrique e PSG procura alternativas

De acordo com o L'Équipe, as debilidades do guarda-redes italiano no jogo de pés são um fator que o novo treinador considera decisivo, pelo que o clube está em busca de um nome que lhe faça concorrência.

O PSG tem sido uma das equipas mais ativas no mercado e, segundo o jornal L'Équipe, o campeão francês não deverá ficar por aqui, tendo colocado na lista de compras um novo guarda-redes.

Com Luis Enrique a considerar como fulcral a construção de jogo iniciada pelo guarda-redes, as debilidades demonstradas por Gianluigi Donnarumma nesse aspeto têm desagrado de tal forma o treinador espanhol que o clube encontra-se à procura de um nome que lhe ofereça concorrência na baliza.

Entre os perfis analisados pelo clube estão Hugo Lloris (Tottenham), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e até David De Gea, que está livre no mercado após terminar contrato com o Manchester United, ainda que seja visto como a opção menos provável.

Recorde-se que o plantel do PSG conta ainda com Keylor Navas, emprestado na última época ao Nottingham Forest, da Premier League, mas espera-se que não continue em Paris, até porque tem apenas mais um ano de contrato.