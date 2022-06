Donnarumma irritado com pergunta após o Alemanha-Itália: "Se queremos criar polémicas..."

Itália sofreu uma derrota muito pesada (5-2) frente à Alemanha e Donnarumma errou num dos golos. No final, o guarda-redes não gostou de uma pergunta que foi feita.

Em declarações na flash interview à televisão italiana RAI, após o Alemanha-Itália (5-2), Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do PSG e da seleção transalpina, irritou-se com uma pergunta relacionada com o erro que cometeu no quinto golo dos germânicos. A sair a jogar, o guardião fez mal o passe, entregando a bola ao adversário.

A jornalista começou por dizer que "não é a primeira vez que o Donarumma comete erros como o de hoje [ontem]" e o italiano interrompeu de pronto. "Quando é que errei? Contra o Real Madrid, em que foi falta sobre mim? [referindo-se ao lance na Liga dos Campeões em que não afastou a bola em boas condições e os merengues fizeram golo] Se queremos criar polémicas, então criemos", atirou.

"Se me estás a culpar pelos erros de hoje, força. Sou o culpado. Sou o capitão, assumo a culpa e as minhas responsabilidades. Queres questionar os erros. Se queres dizer que a culpa é minha, diz. Sigo com a cabeça levantada", continuou.

Donnarumma pediu desculpa aos adeptos pela humilhação num jogo em que a Itália esteve a perder por 5-0. "Agora temos de descansar e voltar mais fortes. Aprender com os erros. Não há desculpas, pedimos perdão aos adeptos. Estamos chateados. Temos que mostrar que não é isto que nós somos", terminou.